Empate a zero apura a Croácia e afasta a Bélgica

Na última jornada do Grupo F, os belgas tiveram quatro excelentes oportunidades na segunda parte, mas estão fora do Mundial 2022.

Croácia e Bélgica empataram a zero na última jornada do Grupo F e, com este resultado, os belgas estão fora do Mundial 2022. Num jogo onde Lukaku desperdiçou quatro oportunidades flagrantes, os croatas foram mais felizes e, com este resultado, seguem para os oitavos-de-final.

Frente a frente, em Al-Rayyan, no Ahmed bin Ali Stadium, estavam, no início da partida, o primeiro e o terceiro classificado do grupo, com vantagem para a Croácia. Ambas as selecções dependiam apenas de si para seguir em frente neste grupo, mas, com um golo de Marrocos contra o Canadá logo no quinto minuto, ficaram poucas dúvidas que após o duelo entre croatas e belgas, alguém ia ficar pelo caminho.

Embora tenso, o jogo acabou por ter boas oportunidades para as duas equipas. Na primeira parte esteve melhor a Croácia, mas, no segundo tempo, Lukaku teve por quatro vezes a oportunidade de oferecer o apuramento à Bélgica, mas não conseguiu concretizar nenhuma oportunidade.

Com este empate, a Croácia segue para os oitavos-de-final como 2.º classificado do Grupo F, enquanto os belgas seguem para casa.