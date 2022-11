Turquia disputa influência no Médio Oriente

Numa altura em que a Turquia tem em curso mais uma operação contra os curdos, ameaçando intervir militarmente em território sírio, Recep Tayyip Erdogan reaproxima-se do Cairo e admite encontro com Bashar al-Assad. Este é o tema principal em análise no Desordem Mundial desta semana. Fala-se ainda de matrículas de automóveis no Kosovo e da tentativa de golpe de Estado em São Tomé e Príncipe.

