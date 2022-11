Elas morrem mais por doenças cardíacas. Peritos pedem medidas para melhorar saúde das mulheres

As doenças cardíacas e cerebrovasculares estão entre as principais causas de morte na Europa e em Portugal. Apesar das melhorias conseguidas nos últimos anos, as patologias do aparelho circulatório foram responsáveis por 30% dos óbitos registados no nosso país em 2018. Mas, enquanto nas mulheres representaram 33% de todas as mortes, neles o peso desceu para 21%.