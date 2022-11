Dois mauzões com coração no ringue do Teatro Aberto

Ao princípio é como uma espécie de combate. Dois homens, fechados num quarto, nenhum deles satisfeito com a presença do outro, forçados pelas circunstâncias ao convívio. Hostilidade, primeiro; resignação, a seguir; aproximação e no fim cumplicidade. Assim, à primeira vista, é como uma daquelas histórias de superação da diferença, um daqueles encontros de gerações que caem facilmente na lamechice ou são uma visão simplista do humanismo. Ou estará mais alguma coisa escondida debaixo da superfície de O Coração de Um Pugilista?