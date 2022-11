Carla Mendes: “O significado destes protestos na China tem muito mais a ver com o estado da saúde mental pública”

A investigadora associada do Lau China Institute do King’s College de Londres, Carla Mendes, acredita que é ainda prematuro saber se as manifestações na China contra a estratégia “covid zero” têm um significado político ou se vão prolongar-se no tempo. Toda a operação de combate ao vírus montada na China foi assente numa “mobilização emocional da população”, diz a académica, e é preciso saber se isso ainda se verifica.