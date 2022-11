Violência em Bruxelas após triunfo de Marrocos sobre a Bélgica

Resultado do jogo de futebol entre as duas selecções no Mundial de futebol originou conflitos nas ruas da capital belga, onde reside uma grande comunidade de origem marroquina.

Carros apedrejados e incendiados, trotinetes a arder, pelo menos um jornalista ferido. É este o balanço provisório do cenário de violência que se viveu neste domingo, em Bruxelas, após o final da partida entre a Bélgica e Marrocos no Mundial de futebol e que os marroquinos venceram por 2-0.

Com uma grande comunidade marroquina a viver em Bruxelas, a partida entre as selecções de Marrocos e da Bélgica gerou muita expectativa e mal o árbitro do encontro apitou para o seu final e a vitória marroquina se confirmou várias centenas de pessoas deslocaram-se para o centro da cidade. Aquilo que deveria ter sido uma festa de celebração transformou-se rapidamente em violência descontrolada.

São vários os vídeos publicados nas redes sociais em que é possível ver desacatos, agressões e cenas de destruição de património de adeptos alegadamente da selecção marroquina. Em alguns vídeos é possível ver-se, inclusive com bandeiras marroquinas, segundo refere o jornal belga Le Soir.

As autoridades policiais já aconselharam a que a área do Boulevard du Midi e as ruas adjacentes seja evitada pela população, enquanto o presidente da câmara de Bruxelas, Philippe Close, já lamentou o ocorrido, numa publicação no Twitter: “Condeno veementemente os incidentes desta tarde. A polícia já interveio com firmeza. Por isso, desaconselho os adeptos a virem ao centro da cidade. A polícia está a fazer tudo o que pode para manter a ordem pública.”

“Por volta das 15h22, dezenas de pessoas, algumas delas encapuzadas, procuraram o confronto com a polícia”, referiu Ilse Van de Keere uma porta-voz da polícia, citada pelo Le Soir.

“Houve uso de material pirotécnico, lançamento de projécteis, uso de paus, incêndios na via pública, nomeadamente de um contentor do lixo no cruzamento da Boulevard Lemonnier com a Rue de Woeringen”, detalhou a agente. A polícia teve então de intervir, recorrendo a gás lacrimogéneo. O saldo de toda esta confusão foi, pelo menos, um jornalista ferido.

Esta não é a primeira vez que confrontos ocorrem em Bruxelas na sequência de jogos de futebol que envolvem a selecção de Marrocos. Já em 2017, a qualificação marroquina para o Campeonato do Mundo gerou tumultos e 22 polícias ficaram feridos.