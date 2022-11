É “quase impossível” Danilo voltar a jogar no Mundial

Os dois médicos com quem o PÚBLICO falou coincidem no prognóstico face à lesão do internacional português: Danilo já não devera jogar mais no Qatar.

Na manhã deste domingo, ficou a saber-se que Danilo, titular no primeiro jogo de Portugal no Mundial 2022, frente ao Gana, sofrera uma fractura de três arcos costais, à direita, contraída no treino da selecção nacional no dia anterior.

Depois de ser confirmada a ausência do médio (que também pode jogar a central, como ocorreu no jogo com o Gana) dos restantes jogos de Portugal na fase de grupos, o PÚBLICO falou com o especialista João Paulo Almeida, ex-médico do Benfica, e Henrique Jones, antigo responsável clínico da selecção nacional. E a visão de ambos coincide. O Mundial para Danilo terminou.

João Paulo Almeida foi o mais taxativo dos dois clínicos. “Até ao final do Mundial não está recuperado”, sentenciou.

“Não é recuperável (…) não vi radiografias, mas com três arcos costais [fracturados] não joga de certeza” – declarou João Paulo Almeida que, quando foi questionado sobre o tempo de paragem, respondeu: “Demora bastante, cerca de mês e meio, dois meses”.

Já o ex-médico da selecção nacional Henrique Jones, também confirmou um tempo de paragem prolongado, tendo em conta o tipo de lesão: “Há um prognóstico de recuperação de entre quatro a seis semanas”.

No entanto, Henrique Jones deixou uma ressalva: “Friso que este prognóstico varia de indivíduo para indivíduo e dos sintomas que o indivíduo tem. Pode ser recuperável em três [semanas]. Mas numa competição deste tipo, é difícil recuperar até ao final”.

Otávio já passou por problema semelhante

A 7 de Setembro deste ano, Otávio (médio do FC Porto e que também está a representar Portugal no Mundial) fracturou duas costelas, durante a derrota dos “dragões” com o At. Madrid (2-1), para a Liga dos Campeões.

No entanto, cinco dias depois desse jogo, o médio foi titular na derrota portista sofrida no Estádio do Dragão (0-4) com o Club Brugge, num jogo em que demonstrou não estar nas melhores condições físicas.

Otávio esteve depois ausente da competição durante pouco mais de duas semanas, regressando aos relvados no dia 30 de Setembro, quando foi suplente utilizado no jogo com o Sp. Braga.

