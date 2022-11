Ministério Público pede prisão preventiva para 31 dos detidos no Alentejo

O Ministério Público (MP) pediu a prisão preventiva para 31 dos 35 arguidos detidos por indícios da prática de crimes de associação criminosa, tráfico de pessoas, branqueamento de capitais, falsificação de documentos, entre outros, contra trabalhadores imigrantes que estavam no Baixo Alentejo. Entre estes 31 estão uma solicitadora e três encarregados de explorações agrícolas. Para os outros quatro arguidos o MP pediu a obrigatoriedade de apresentações periódicas às autoridades.

Os arguidos foram presentes ao Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa, e interrogados pelo juiz Carlos Alexandre, durante o dia de sexta-feira e a decisão final deverá ser conhecida este sábado.

A operação foi realizada no dia 23 pela Polícia Judiciária, no âmbito de um inquérito do Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa, que envolveu 400 operacionais. Até agora, há 218 imigrantes referenciados e 62 que foram encaminhados para alojamentos de emergência, afirmou o Alto Comissariado para as Migrações na sexta-feira ao fim do dia.

Segundo o PÚBLICO apurou, de acordo com a investigação os imigrantes estavam nas mãos de uma rede onde a cúpula era uma estrutura familiar, de origem romena, e de outras nacionalidades, incluindo, pelo menos, meia dúzia de portugueses com posições menos importantes. Os encarregados de explorações agrícolas receberiam contrapartidas para, na selecção da mão-de-obra, dar preferência aos imigrantes explorados por esta rede, o que permitiria aos suspeitos receberem os montantes a que os trabalhadores teriam direito.

U ma solicitadora, com escritório em Cuba, criaria as empresas de fachada em que se formalizavam os alegados serviços às explorações agrícolas e falsificavam documentos, quando era necessário.

Trata-se de uma rede, da qual fariam parte dois portugueses, cuja tarefa seria arranjar casas para colocar os trabalhadores agrícolas que foram atraídos para Portugal com a falsa promessa de bons salários e alojamentos dignos. Os dois portugueses, familiares, receberiam comissões em função dos alojamentos que arranjavam, disponibilizando igualmente os seus nomes para a compra de viaturas utilizadas pela rede, algumas adquiridas com recurso a empréstimos bancários.

Fonte ligada ao processo disse que em algumas habitações havia mais de 70 pessoas a dormir num alojamento com uma única casa de banho, espalhavam-se colchões nas próprias casas de banho e algumas pessoas ganhavam entre 5 e 10 euros por semana, o que as forçava a mendigar para conseguirem sobreviver. Com Mariana Oliveira