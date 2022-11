A regra de ouro para escolher onde fica o aeroporto foge ao cliché Norte/Sul

Mais importante do que escolher entre Norte e Sul é saber onde está a procura, defendem especialistas ouvidos pelo PÚBLICO. “Um aeroporto, por si só, não faz um milagre”, avisa Rosário Macário.

A diferença entre o Norte e o Sul aprende-se nos primeiros anos da escola e acompanha-nos a vida toda. Não é, por isso, de estranhar que quando Portugal reinicia um processo de escolha sobre onde ficará o novo aeroporto de Lisboa, o debate volte a ser contaminado pelos pontos cardeais. A pergunta que se coloca é: qual será o melhor sítio do ponto de vista do desenvolvimento regional? Para os especialistas ouvidos pelo PÚBLICO, a resposta está antes na procura, que funciona como uma espécie de regra de ouro para decidir a localização do novo aeroporto.