Morreu Fernando Gomes, o bibota de ouro

Fernando Gomes, bibota de ouro e maior goleador do FC Porto, morreu neste sábado, aos 66 anos.

“O FC Porto está de luto pela perda de uma das maiores figuras da sua história e endereça as mais sentidas condolências à família, aos amigos e a todos os admiradores de Fernando Gomes”, escreve o FC Porto no site oficial.

O céu levou-nos o 9. Os golos ficam na memória de todos.



Até sempre, Bibota. pic.twitter.com/FezNBYUYqj — FC Porto (@FCPorto) November 26, 2022

O emblema portista relembra a importância de Fernando Gomes numa nota de pesar biográfica.

“Nascido em Novembro de 1956 na freguesia de Campanhã - bem perto do Estádio das Antas -, Gomes começou a representar o clube que o apaixonava enquanto adolescente. Coleccionou golos e títulos ao longo de um curto percurso nas camadas jovens que rapidamente se transformou noutro ainda mais produtivo no futebol sénior.



Estreou-se na equipa principal do FC Porto logo aos 17 anos. Com apenas 20, sagrou-se melhor marcador da Liga pela primeira de seis vezes e revelou-se decisivo para o quebrar de um jejum que durava há quase duas décadas.



Cinco vezes Campeão Nacional, uma Campeão Europeu, vencedor de três Taças de Portugal, outras tantas Supertaças Cândido de Oliveira e uma Europeia, foi figura de proa na afirmação dos ‘dragões’ dentro e fora de portas.



Distinguido com duas Botas de Ouro que o coroaram como o melhor artilheiro da Europa em 1983 e 1985, foi dono e senhor da camisola 9 e da braçadeira portista nas décadas de 70 e 80.



20 anos, 452 jogos e 355 golos depois viria a dar por terminada uma carreira dourada longe da Invicta. A experiência nos relvados e na liderança do departamento de prospecção deram-lhe bagagem mais do que suficiente para assumir o cargo de director da formação dos ‘dragões’, cargo que manteve até ao último dia apesar dos problemas de saúde.”