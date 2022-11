Frieza polaca valeu vitória perante Arábia Saudita

Habituada ao clima calorento de Doha e com a força de milhares de adeptos presentes no estádio, a Arábia Saudita fez um jogo competente e, a espaços, superior ao dos polacos. Mas se, contra a Argentina, alcançaram a vitória com poucos remates, neste jogo, provaram um pouco do seu próprio veneno e perderam por 2-0.

A equipa de Hervé Renard começou por se superiorizar – era mais clarividente com a bola, enquanto a Polónia dependia de inspiração individual para causar perigo.

Pelos sauditas, aos 13 minutos, Kanno rematou para uma grande defesa de Szczesny e colocou a nu a clara intranquilidade da equipa europeia na partida.

Lewandowski estava sozinho em campo, como que perdido num deserto sem companheiros de equipa, só acompanhado pela defesa saudita. Por seu lado, o ataque da equipa do Médio Oriente era ameaçador, muito graças ao fantasista Al-Dawsari.

A Polónia procurava ser pragmática e chegar à frente de ataque com poucos, mas eficazes passes – e assim nasceu o seu golo (39'). Com apenas três toques na bola, os polacos invadiram a área adversária, onde Lewandowski assistiu Zielinski para o golo.

Penálti falhado

Pouco depois, Bielik cometeu um penálti (muito contestado pelos polacos). Na conversão, Szczesny defendeu o remate de Al-Buraikan e a recarga, afigurando-se por isso como a figura maior da primeira parte.

Depois, o plano de jogo polaco passou por se focar ainda mais na coesão defensiva, mas esta tinha alguns problemas: os jogadores faziam uma marcação mais individual, mas os sauditas eram muito móveis e não se cingiam a uma zona do terreno.

A equipa criou várias oportunidades, mas tremia sempre na hora do remate. Já a Polónia, das poucas vezes que atacou, fazia-o com muito perigo e enviou duas bolas aos ferros, após remates de Milik e de Lewandowski.

Perto do final, a Arábia Saudita enganou-se na saída de bola e Lewandowski não se fez de rogado e marcou, com determinação, o seu primeiro golo num Mundial, que celebrou efusivamente. A Arábia perdeu muita intensidade no final do jogo e não impediu o 2-0 final.

Deste modo, a Polónia só depende de si para passar aos “oitavos” do Mundial (faltando jogar com a Argentina). Apesar da derrota, a Arábia Saudita ainda tem hipóteses de também ultrapassar a fase-de-grupos, ficando a faltar o duelo com o México.

Texto editado por Jorge Miguel Matias