Filipa Tomaz da Costa, a decana das enólogas portuguesas: “Sou uma apaixonada por vinhos brancos”

“Terei sido a primeira enóloga do país”. A directora de enologia da Bacalhôa Vinhos é, aos 64 anos, a decana das enólogas de Portugal. Uma figura incontornável do vinho.

“Quando era nova, do que eu gostava mesmo era de cavalos. Ainda hoje monto, mas de uma forma amadora. Tenho um sobrinho que com 23 anos já é equitador. Na altura, a vida era mais difícil e não pude seguir esse caminho. O meu pai morreu quando eu estava a meio do curso e até por isso não seria fácil mudar de rumo. Mas tive pena.