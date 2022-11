Arranca no Algarve o “evento de trail mais extenso de Portugal”

A extensão total do percurso é de 303 quilómetros, com um desnível acumulado positivo de 6680 metros, e todos os inscritos terão de cumprir a prova num prazo máximo de 72 horas. Realizado pela primeira vez em 2017, o ALUT – Algarviana Ultra Trail, que terá o seu trajecto desenhado quase em exclusivo na Via Algarviana, arranca esta quinta-feira às 16h30 da Fortaleza do Beliche, no Cabo de São Vicente, e, até concluírem a prova em Alcoutim, os atletas e a organização terão pela “frente três dias exaustivos”, mas também “uma experiência inesquecível pelo interior do Algarve”.

É apresentado como o “evento de trail running mais extenso de Portugal” e, segundo Bruno Rodrigues, da Algarve Trail Running, a associação que organiza o ALUT, “uma prova desta extensão e duração exige uma equipa muito experiente, que sabe o que é ser atleta, acompanhante e apoiante, para que todos possam, à sua maneira, viver o evento de forma plena”.

Nesta edição, um dos grandes destaques será a presença da francesa Claire Bannwarth, atleta que conta com 690 pontos no ranking da International Trail Running Association (ITRA), e que venceu a geral da PT281+ Ultramarathon.

Do curriclo de Bannwarth constam ainda subidas ao pódio em provas como o Big Dog's Backyard World Championship, evento de 301 quilómetros que a francesa concluiu em 46 horas.

Do lado dos portugueses, realce para Armando Teixeira, um dos atletas nacionais mais experientes em provas de longa distância, que fará a estreia no ALUT. O atleta da Salomon Suunto Caravela, que foi capitão da selecção nacional de trail, tem como um dos principais registos um 14.º lugar no icónico Ultra Trail du Mont-Blanc.

Apesar de a vertente competitiva ser o aspecto mais relevante do ALUT, Bruno Rodrigues alerta que mesmo para quem não está inscrito, há a possibilidade de acompanhar os atletas e visitar “os locais mais emblemáticos de cada município por onde passará a prova”, usufruindo da Via Algarviana, “que tem uma infinidade de percursos marcados com diferentes níveis de exigência”.

No site do ALUT estão assinalados todos os pontos do percurso nos quais é possível acompanhar a passagem dos atletas, assim como seguir em tempo real à evolução da prova.