BZ4X, nome de código para eléctrico na Toyota

O SUV com que a Toyota pretende iniciar uma trajectória rumo à descarbonização “para lá do zero” já começou a chegar com autonomia para mais de 500 quilómetros.

Quando todas as marcas falam sobre uma política de “carbono zero”, a Toyota, cujos pergaminhos na electrificação já fazem história no sector (o primeiro Prius foi lançado há 25 anos), decidiu ser mais ambiciosa e anunciar uma estratégia (também de marketing, claro) beyond zero, i.e., para lá do zero. Significa isto que se propõe a desenvolver soluções de mobilidade sem emissões de gases poluentes, mas também a se dedicar a anular as emissões de todo o ciclo de vida do veículo.

A primeira aventura com este nome de código — ​BZ é de beyond zero; 4 remete para o segmento que se insere, o D, dos familiares grandes; e X por se tratar de um crossover — começa agora a chegar aos clientes lusos, quase um ano depois de o presidente do grupo nipónico, Akio Toyoda, ter anunciado a introdução de 16 veículos eléctricos a bateria até 2030.

Toyoda informou que o plano envolve um investimento total de oito biliões de ienes (55 mil milhões de euros, ao câmbio actual) e que inclui o desenvolvimento de tecnologias de redução de carbono e neutras em carbono. E a estreia faz-se com optimismo em Portugal, destaca o importador: 250 contratos assinados, sendo que 50 vendas foram realizadas online.

Num primeiro momento, o modelo é proposto apenas com tracção dianteira (o 4x4 chegará em 2023), com um motor com potência equivalente a 204cv — o suficiente para não se ter receio de realizar uma ultrapassagem ou para nos esquivarmos a um inesperado obstáculo (acelera de 0 a 100 km/h em 7,5 segundos).

Servido por um conjunto de baterias de iões de lítio com capacidade de 71,4 kWh, arrumado no piso, o BZ4X pode percorrer até 516 quilómetros em circuito misto (consumo médio homologado de 14,4 kWh/100 km), mas a marca realça a sua capacidade para gastar ainda menos energia se em ambiente urbano, sendo possível observar uma autonomia de 665 quilómetros.

Para recarregar, há opção de usar potência rápida, de 150 kW, o que faz com que a bateria recupere 80% da carga em 23 minutos. O modelo chega ainda com dois cabos de carregamento: doméstico (até 31 horas até carga completa) e Mennekes (a 11 kW, repõe a energia em 6,5 horas).

O Toyota BZ4X distingue-se por um visual de linhas vincadas e angulares e, sendo mais pequeno que um RAV4, consegue apresentar uma maior distância entre eixos que se traduz numa mais generosa habitabilidade. Uma sensação que é ainda mais notória para quem se senta ao volante e que passa a contar com o ecrã digital de instrumentação mais longe do olhar e a uma altura que não obriga a desviar a atenção da estrada, anulando a (questionável) utilidade de um head-up display.

A gama nacional divide-se em três versões: Exclusive (52.990€), com cruise control adaptativo, câmara auxiliar traseira, sensores de chuva e luz, jantes de 18’’ em liga leve, bancos em tecido ou porta da bagageira eléctrica; Premium (56.190€), que junta spoiler traseiro, sensores de estacionamento e bancos em pele sintética; e Lounge (61.590€), com jantes de 20’’, tejadilho panorâmico e pintura em dois tons.