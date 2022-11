Bispo do Porto pede aos fiéis que não agendem baptizados ou casamentos para dias 5 e 6 de Agosto

O bispo do Porto, D. Manuel Linda, pediu aos fiéis que adiem ou atrasem por uns dias sacramentos como o casamento ou baptizados programados para os próximos dias 5 e 6 de Agosto, por causa da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que trará o Papa Francisco a Portugal durante toda a primeira semana de Agosto.

“Contamos com grande número de inscrições de padres e diáconos, indispensáveis para muitos trabalhos. Por exemplo, para as confissões e outros momentos celebrativos e formativos. Por isso, peço ao povo de Deus desta diocese do Porto que, nos dias 5 e 6 de Agosto (sábado e domingo) liberte os sacerdotes de trabalhos pastorais (baptismos, casamentos, etc.) que podem ser antecipados ou atrasados uns dias”, escreve D. Manuel Linda, numa “nota aos fiéis”.

No mesmo documento, o bispo do Porto adianta que já pediu aos párocos da diocese que “providenciem, no mínimo, uma celebração em cada paróquia”. “Se os horários normais forem alterados, os fiéis leigos saberão compreender e aceitar estas motivações”, acrescentou D. Manuel Linda, apelando ainda às famílias que se disponibilizem para alojar e garantirem pequeno-almoço e jantar aos jovens que se desloquem ao Porto na semana anterior à realização da JMJ a fim de participarem nos respectivos trabalhos preparatórios.