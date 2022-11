Em vez de jogadores, estas cartas têm trabalhadores migrantes que morreram no Qatar

Textos apresentados em cartas de jogadores narram a história de 33 trabalhadores migrantes que morreram nos últimos anos, no Qatar. São as Cards of Qatar da plataforma de jornalismo Blankspot.

Chegaram ao Qatar vindos de zonas rurais do Nepal, Bangladesh e Índia à procura de uma oportunidade de trabalho. Partiram mas não regressaram às suas origens. Cards of Qatar, da plataforma sueca de jornalismo de investigação Blankspot, conta a história de 33 trabalhadores migrantes que morreram nos últimos anos no país.

Os testemunhos foram dados pelos familiares das vítimas e podem ser conhecidos num catálogo de cartas de futebol onde, em vez de jogadores, estão os migrantes. Estima-se que, assim como estes 33 trabalhadores, mais de 6500 tenham morrido durante o período da construção dos estádios do Campeonato do Mundo de Futebol de 2022.

São histórias de pessoas que esperavam ganhar dinheiro para ajudar as suas famílias a conseguir viver mais dignamente. Em vez disso, os familiares relatam como perderam maridos, pais e até filhos. Estrangulamentos, quedas, acidentes de carro ou até morte durante o sono foram algumas das causas de morte reveladas. Algumas famílias nem sabiam em que é que as vítimas estavam a trabalhar, outras não receberam qualquer compensação financeira ou assistência. Foi o caso da de Mohammad Kaochar Khanhad.

Kaochar partiu para o Qatar com o objectivo de conseguir que o seu filho de cinco anos fosse para a escola e também para conseguir construir uma casa no Bangladesh, a sua terra natal, com o dinheiro recebido em Doha. De acordo com a sua família, “foi para o Qatar para trabalhar num estaleiro de construção depois de ter pago 3.726 dólares por uma licença de trabalho e visto”.

Kaochar era o único “ganha-pão” da família. O irmão Didarul Islam Khan afirma nunca o ter ouvido a queixar-se da saúde. Conta que Kaochar lhe disse que, no quarto partilhado que tinha no campo de trabalho em Doha, “costumava comer comida que era cozinhada no campo”. Foi transmitido à família que Kaochar teria morrido por “insuficiência respiratória aguda devido a causa natural” e tinha sido dado como morto na sua cama no dia 15 de Novembro de 2017, aos 34 anos. Não tinha nenhum registo passado de problemas de saúde. Desde a data, a família nunca foi compensada pela sua morte.

Do mesmo país, Mohammed Suman Miah, marido e pai, morreu no final do turno de trabalho, num estaleiro de construção. Tinha 34 anos e morreu a 29 de Abril de 2020 com um aparente ataque cardíaco, num local com “38 graus Celsius à sombra”. Não foi feita nenhuma autópsia ao corpo. Suman teria ido para o Qatar trabalhar em 2016 e, de acordo com a Amnistia Internacional, não havia sido detectado nenhum problema de saúde no exame médico antes da partida.

Quando a família foi buscar o corpo, teve de alugar uma ambulância para transportá-lo desde o aeroporto até casa. Apenas receberam 1165 dólares de “salário perdido” e as autoridades do Bangladesh pagaram 400 dólares para despesas funerárias. A família depende agora do filho mais velho para pagar as despesas, uma vez que a viúva não tem meios suficientes para pagar as despesas escolares dos filhos.

Zobair Ahmed também era do Bangladesh. Farzana Akher, a sua mulher, deu à luz à primeira filha enquanto Zobair estava a trabalhar no estrangeiro. Quando Farzana recebeu a notícia de que Zobair tinha morrido, transmitiram-lhe que a causa da morte teria sido por “estrangulamento”, por ter ficado pendurado na correia de um capacete. Não se sabe se foi suicídio ou acidente; no entanto, Farzana recusa-se a “acreditar que ele teria tirado a sua própria vida”.

O marido nunca teve oportunidade de conhecer a filha. Em vez de ter celebrado a nova vida, Farzana teve de ir ao aeroporto reclamar o corpo de Zobair, “juntamente com 410 dólares e uma certidão de óbito”.

Estas são apenas uns exemplares das diversas histórias de algumas famílias. Tiveram de seguir em frente com a pouca informação que tinham sobre a morte dos seus entes queridos. Todas as outras histórias estão presentes no site do projecto Cards of Qatar.