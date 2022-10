Qatar, o Mundial da escravatura moderna

Em análise estão os factores políticos, sociais e económicos do Mundial do Qatar. Siga o Desordem Mundial no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.

A menos de um mês do arranque do Mundial do Qatar, o Desordem Mundial debate os factores políticos, sociais e económicos que enquadram este evento de dimensão planetária, assim como as polémicas e as críticas à organização, sem esquecer o posicionamento geopolítico daquele estado do Golfo no contexto regional do Médio Oriente. Fala-se também de investimento directo chinês em Portugal e na Europa e no novo primeiro-ministro britânico.

Siga o podcast Desordem Mundial no Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud ou outras aplicações para podcast.

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.