Conhecimento sobre uso de antibióticos melhora, mas comportamentos pouco mudam

Parece um paradoxo: entre 2018 e 2022, a percentagem de portugueses que consumiram antibióticos no ano anterior diminuiu e o conhecimento evidenciado sobre os riscos associados ao seu uso excessivo aumentou, mas esta melhoria acabou por não ter grande impacto numa mudança de comportamentos. São os resultados do último euro-barómetro sobre o uso de antibióticos destacados por José Artur Paiva, o director do Programa de Prevenção e Controlo de Infecções e Resistências a Antimicrobianos da Direcção-Geral da Saúde (DGS), num seminário, em Lisboa. A Semana Mundial de Consciencialização sobre o Uso de Antimicrobianos decorre de 18 a 24 deste mês.