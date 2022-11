“Elegante, sofisticado, glamoroso”: o MSC World Europa quer navegar na sustentabilidade

Prestes a aterrar em Doha, no Qatar, as luzes do World Europa vislumbram-se do céu. É aqui, onde está prestes a começar o (polémico) Mundial de utebol, que o novo navio cruzeiro da MSC se dá a conhecer, com vista para os icónicos arranha-céus. O gigante promete ser o mais sustentável da frota e o maior navio do mundo movido a gás natural liquefeito (GNL), mas sem prescindir do entretenimento, diversão e qualidade que os hóspedes a bordo exigem.