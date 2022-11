Carrilho da Graça em diálogo com Álvaro Siza e Souto de Moura

Com o título Diálogo Porto-Lisboa, o catálogo Flashback Carrilho da Graça contém o registo de uma conversa deste arquitecto com Álvaro Siza (AS) e Eduardo Souto de Moura (ESM), com moderação de Marta Sequeira (MS), curadora da exposição actualmente patente na Casa da Arquitectura, em Matosinhos. O PÚBLICO faz a pré-publicação de excertos desse diálogo, parte de um catálogo que contém igualmente artigos de arquitectos, professores e críticos como o inglês Kenneth Frampton, o italiano Marco Mulazzani e o francês Jean-Louis Cohen, além de João Gomes da Silva, arquitecto paisagista, e Delfim Sardo, crítico e curador. O lançamento de Flashback Carrilho da Graça terá lugar na instituição de Matosinhos no dia 26 de Novembro, às 17h30.