Casa da Arquitectura lança um olhar sobre o que Matosinhos poderia ter sido

O 5.º aniversário da instituição decorre entre 19 e 27 de Novembro com uma nova exposição e doações, homenagem a Rafael Moneo, debates e o lançamento do catálogo de Flashback Carrilho da Graça .

Uma notícia no PÚBLICO de 23 de Abril de 1999, com o título “O que Matosinhos perdeu”, fazia referência ao projecto que a arquitecta Teresa Fonseca tinha apresentado ao concurso para um centro de Ciências e Tecnologia do Mar a edificar na então já desactivada fábrica da Real Vinícola. Esse projecto tinha sido preterido pelo de outro concorrente, mas a obra acabaria por não ser construída e, cerca de duas décadas depois, aí nasceria a actual Casa da Arquitectura. É bem provável que, hoje, uma notícia sobre esse caso tivesse como título “O que Matosinhos ganhou”.