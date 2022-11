Falhas de segurança com “riscos muito elevados” detectadas no SIRESP

Documento da secretaria-geral do MAI do início do ano passado revela problemas. SIRESP S.A. aponta imprecisões ao relatório, mas admite que foram tomadas medidas para “reforçar a segurança da rede”

A secretaria-geral do Ministério da Administração Interna (MAI) reconhece um conjunto de falhas de segurança com “riscos muito elevados” no Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP), o sistema de comunicação do Estado usado pelas forças de segurança e pelas secretas, entre muitas outras entidades. E diz mesmo que algumas podem “colocar em risco a segurança de pessoas e bens”.