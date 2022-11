Valha-nos o Bruno Fernandes

O mais digno que as três figuras do Estado poderiam fazer era dizer: esqueçam o Qatar.

Há coisas que devem ser ditas e outras que não podem ser pronunciadas. O Mundial de Futebol do Qatar é o evento mais caro e polémico da história, um investimento de 200 mil milhões de euros, 17 vezes mais o custo do mundial na Rússia, com o objectivo de melhorar a péssima imagem internacional do pequeno emirado. A escolha do Qatar para local do mundial está desde o início impregnada de fortes suspeitas de corrupção, realiza-se pela primeira vez no Inverno, num país sem qualquer tradição na modalidade, a construção das infra-estruturas para o evento fez mais de 6500 mortes, um número que estará aquém do real.

O que deve ser dito é que nenhum democrata se pode calar perante as atrocidades num país que desrespeita os direitos humanos mais básicos, no qual a “vida normal das raparigas” é a “quarentena” e as pessoas LGBT podem ser detidas sem qualquer acusação e sofrer por isso. Que este mundial não se justifica de outra forma a não ser pela necessidade de reconhecimento internacional de um país que quer tornar-se um dos principais fornecedores de gás natural à Europa e que em Março fechou um acordo com a Alemanha.

As restrições à liberdade de expressão, como aconteceu esta semana com uma equipa de jornalistas de um canal dinamarquês, as recomendações da FIFA para que as equipas abdiquem de tomar posições públicas sobre direitos humanos ou de usarem a braçadeira arco-íris para alertar para a perseguição LGBTQIA+, e as proibições de todo o tipo que o Qatar vai querer impor só vão contribuir ainda mais para denegrir a imagem da organização e do emirado.

O que não deve ser dito, como fez Marcelo Rebelo de Sousa, no final do jogo de preparação de Portugal com a Nigéria é: “Esqueçam isso.” Os petrodólares do emirado não podem comprar o silêncio de ninguém, nem da FIFA, e muito menos a complacência do Presidente da República. A desvalorização da violação dos direitos humanos no Qatar é inaceitável, como frisaram nesta sexta-feira a Iniciativa Liberal, o Bloco de Esquerda, o Livre ou o PAN. A Assembleia da República quer questionar a pertinência da ida ao Qatar do Presidente, do presidente do Parlamento e do primeiro-ministro, e PS e PSD não podem continuar silenciosos por muito mais tempo.

O mais digno que as três figuras do Estado poderiam fazer era dizer: esqueçam o Qatar. Como escreveu no PÚBLICO Susana Peralta: “Boa viagem, Presidente Marcelo.” Valha-nos o Bruno Fernandes, o único jogador que criticou as condições em que se faz este Mundial e que faz questão de lembrar “isso”.