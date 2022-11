Qatar 2022: Quando o soft power é, afinal, sportswashing

A organização do Mundial de Futebol foi atribuída ao Qatar há 12 anos, mas a estratégia de usar o que muitos chamam soft power desportivo por parte do pequeno emirado começou há 20 anos, com o patrocínio de várias modalidades (através da Qatar Airways, hoje parceira oficial da FIFA) e a organização das primeiras competições. A aposta no desporto, em particular no futebol, para aumentar o reconhecimento internacional do país deveria culminar domingo, no estádio Al-Bayat, palco do jogo de abertura entre o Qatar e o Equador. Mas manter uma narrativa coerente é um elemento fundamental do soft power e é aí que começam as falhas do projecto qatari.