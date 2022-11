Que hipótese tem Portugal neste Mundial? A análise de Nuno Sousa

A selecção nacional portuguesa venceu por 4-0 a Nigéria no último ensaio antes do Mundial 2022. A partir de agora será já no Qatar e a sério. Que hipótese terá Portugal neste torneio é o tema para este P24, com o editor de desporto do PÚBLICO Nuno Sousa.

