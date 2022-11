Portugal chega ao Mundial como a selecção com mais minutos de jogo

Portugal chegará ao Mundial de 2022 como a selecção com os jogadores com o maior número de minutos jogados desde o início da época 2021-22. A conclusão é retirada de um estudo da Federação Internacional de Futebolistas Profissionais (FIFPro), que teve o objectivo de avaliar o impacto que este Campeonato do Mundo terá no calendário dos atletas.

No período em análise, que vai de 12 de Julho de 2021 a 24 de Outubro de 2022 e engloba jogos oficiais realizados no clube e nas selecções, os portugueses somam um número de minutos acumulados mais elevado do que qualquer outra selecção – 135.237. Por outras palavras, cada um dos 26 convocados lusos fez, em média, 58 jogos.

Nessa métrica, a selecção brasileira é a que mais se aproxima de Portugal, tendo os “canarinhos” acumulado um total de 135.078 minutos. Seguem-se, curiosamente, o México (132.317), a França (127.823) e a Coreia do Sul (127.240), adversária de Portugal na fase de grupos.

No que toca aos outros adversários de Portugal, cada elemento da equipa uruguaia jogou, em média, 47 jogos no período analisado. Já o Gana é mesmo a quinta equipa em todo o Mundial com o menor número de minutos acumulados (90.584).

O facto de os jogadores portugueses encabeçarem esta lista atesta, por um lado, a sua qualidade individual, mas também mostra que a selecção nacional vai entrar em cena com os futebolistas mais “cansados” do Mundial, num contexto em que o período de pausa e preparação é atípico.

O relatório dá o exemplo da Premier League (na qual jogam 10 dos convocados por Portugal), que cumpriu a sua última jornada sete dias antes do início do Mundial (o que afecta a preparação na selecção) e recomeçará oito dias após a final do torneio, o que poderá prejudicar a recuperação de pequenas lesões e a própria performance dos atletas.

Fardo inédito

A FIFPro expressa várias preocupações com a carga de jogos a que os futebolistas de alto nível têm sido submetidos nos últimos meses: “Os jogadores estão a passar por um ano inédito, enquanto são de novo forçados a ultrapassarem os seus limites”.

De facto, passando o foco para a presente época – determinante para avaliar a forma dos jogadores à chegada ao Mundial –, a sobrecarga física sobre os atletas coloca Portugal, de novo, no topo da lista de equipas com os jogadores mais utilizados. Cada um dos 26 convocados já jogou, em média, 13 jogos de 90 minutos esta época. Nesta métrica, as selecções que mais se aproximam são as do Brasil e da Alemanha.

O relatório também destaca as selecções com os atletas menos utilizados nesta temporada, em que se encontra uma tendência: quatro das cinco equipas africanas têm jogadores com um total acumulado de minutos inferior a 21.000 – Gana, Camarões, Senegal e Tunísia. A Arábia Saudita está no fundo desta tabela, tendo os seus jogadores acumulado pouco mais de 10 mil minutos em 2022-23.

Se a sobrecarga de minutos é um problema, ter poucos jogos realizados, de acordo com o relatório, também o é, porque os jogadores poderão não estar na melhor forma física à chegada ao Qatar.

Cancelo é o luso mais utilizado

Na análise individual às centenas de jogadores que vão estar no Mundial (exceptuando guarda-redes), a FIFPro revela que João Cancelo é o segundo com mais minutos jogados no período analisado: um total de 7347, distribuídos por 78 jogos. No topo dessa lista está o defesa neerlandês Virgil van Dijk, com o total de 7597 minutos.

Nota para o facto de um jogador do Benfica estar nos 10 primeiros lugares desta estatística: Nicolás Otamendi, que jogou 6902 minutos, enquanto o atleta que participou no maior número de jogos foi o brasileiro Éverton Ribeiro: 98.

