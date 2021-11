João Cancelo, o “universal”

Olhando para as estatísticas individuais da Premier League inglesa, há um dado que parece surpreendente à vista desarmada: João Cancelo é o jogador do Manchester City com mais remates (26), mais do que qualquer um dos avançados na equipa de Pep Guardiola. Pensando um bocadinho no assunto, nem é assim tão surpreendente. O técnico catalão gosta de ser criativo com o posicionamento dos seus jogadores e, no que diz respeito ao internacional português, deu-lhe as condições para ser rematador pela forma como o coloca em campo, seja a jogar no meio-campo ou como um lateral de pé trocado. Só lhe falta mesmo começar a ser um goleador, porque Cancelo, neste momento, faz tudo no City. E está em todo o lado.