House of Hammer conta a sórdida história da família de Armie Hammer

Para o observador casual, a saga do actor Armie Hammer, que se tornou pública no início de 2021, parece não ser muito mais do que uns SMS arrepiantes, um fetiche com cordas e qualquer coisa sobre canibalismo. É fácil pensar só nesses termos, porque foi a isso que a conversa nas redes sociais se reduziu. Mas um novo documentário, que se estreia esta sexta-feira na HBO Max, escava mais fundo para perceber que as alegações sobre Hammer são muito mais amplas e perturbadoras — e concluir que fazem parte de uma obscura tradição familiar.