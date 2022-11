Parque de S. Roque junta amantes da natureza para última visita da Rota das Árvores

A iniciativa Rota das Árvores encerra a terceira edição a 19 de novembro, com um passeio à Quinta de S. Roque da Lameira para explorar as plantas aromáticas que fazem parte da natureza deste parque.

A terceira edição da iniciativa Rota das Árvores encerra este ano com uma última visita, a 19 de Novembro, à natureza única da Quinta de S. Roque da Lameira, no Porto. Sob o tema “especiarias alimentadas a clorofila”, a visita deste sábado pretende explorar a inúmera vegetação deste espaço, contando “histórias aromáticas de faca e garfo, polvilhadas com extracto de caneleira, canforeira, loureiro, entre muitos outros paladares”, refere a organização.

O passeio será acompanhado por João Almeida, arquitecto paisagista, e, para além de ficar a conhecer as árvores deste parque, os participantes podem ainda usufruir dos espaços históricos, como um miradouro ou um palacete, que compõem o Parque de S. Roque, de maneira a perceber como é que todos estes elementos influenciam a paisagem única da cidade do Porto.

Esta visita será a última da terceira edição, depois de dez meses a conhecer “alguns dos tesouros do património natural da cidade”. De Outubro de 2021 a Junho de 2022, a iniciativa Rota das Árvores já passou por locais como Jardins do Palácio de Cristal, Parque das Virtudes, Jardim S. Lázaro ou pelo Passeio Alegre.

O objectivo desta iniciativa, que se insere no projecto Florestas Urbanas Nativas (FUN), desenvolvido pela Câmara Municipal do Porto, é “expandir a área verde nativa da cidade e promover a ligação dos munícipes a estes recursos vitais para a sustentabilidade da cidade”, aponta a organização.

A visita, que está também integrada na iniciativa Futuro, o projecto das mil árvores da Área Metropolitana do Porto, tem início marcado para as 14h30. Para participar neste passeio gratuito é necessária uma inscrição prévia através do site da organização, estando limitado às 26 vagas, que serão preenchidas por ordem de inscrição.