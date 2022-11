Viana do Castelo. Mulher arguida por deixar cão subnutrido e ferido

A arguida tinha um cão em “estado de subnutrição” que “apresentava feridas em algumas partes do corpo”. A GNR tomou conhecimento da situação através de uma denúncia na Linha SOS Ambiente e Território.

Uma mulher, de 36 anos, foi constituída arguida na sexta-feira por maus-tratos a animais de companhia no concelho de Viana do Castelo, anunciou este domingo a GNR.

Em comunicado, o Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo esclarece que o Núcleo de Protecção Ambiental (NPA) recebeu, através da Linha SOS Ambiente e Território, uma denúncia relacionada com maus-tratos a animais de companhia.

Na sequência da denúncia, os elementos do NPA deslocaram-se ao local, tendo constatado a existência de um cão, de porte médio, em “estado de subnutrição” e que “apresentava feridas em algumas partes do corpo”.

O NPA apurou ainda que o cão não estava identificado electronicamente, com chip, não possuía vacinação obrigatória contra a raiva, nem tinha sido registado.

A suspeita, de 36 anos, foi constituída arguida, os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Viana do Castelo e o animal recolhido para o canil intermunicipal para avaliação. A acção contou com o apoio da médica veterinária da Câmara de Viana do Castelo.

No comunicado, a GNR salienta que tem como preocupação diária a protecção dos animais e apela à denúncia de eventuais situações de maus-tratos ou abandono através da linha telefónica SOS Ambiente e Território (808 200 520), que funciona em “permanência” para a denúncia de infracções ou esclarecimento de dúvidas.