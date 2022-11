A hora de olhar para os mais vulneráveis

O ministro das Finanças olha à sua volta e não vê um, nem um, país que esteja a cobrir por completo os custos da inflação nas famílias — admite uma excepção nos países produtores de petróleo. No diálogo que manteve nesta semana na Assembleia da República com o deputado Bruno Dias, do PCP, Fernando Medina insistiu que o Governo nunca afirmou que iria “fazer uma compensação integral, a todas as famílias, das perdas do poder de compra”. Note-se no preciosismo: “Todas as famílias.” Será que o Governo se prepara para acudir a algumas?