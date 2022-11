FC Porto termina com invencibilidade do Benfica no andebol

Apesar de, à entrada para a partida, o Benfica ter dois pontos de vantagem sobre o FC Porto no campeonato, os “encarnados” nunca foram a equipa superior e perderam por 33-29, um resultado que espelha bem o que aconteceu no jogo.

As duas equipas equipararam-se ao início, com ambas a terem dificuldades em ganhar e consolidar uma vantagem. Só que perto do intervalo, com o apoio das bancadas da Dragão Arena, o FC Porto fez um parcial de 5-0 e foi para o intervalo a vencer por 19-14.

No segundo tempo, a equipa da casa chegou a estar a ganhar por sete golos (21-14), mas o guardião das “águias” Sergey Hernández começou a rubricar uma boa exibição e, no ataque, Bélone Moreira era quem mais remava contra a maré “azul e branca”, ajudando a reduzir a vantagem para apenas três golos de diferença.

Na baliza portista, Frandsen rendeu Mitrievski e conseguiu suster várias investidas do Benfica. O FC Porto soube depois gerir a vantagem e a cinco minutos do fim, fruto de duas exclusões, o Benfica ficou reduzido a cinco jogadores, o que ajudou a confirmar a vitória dos “dragões”.

No final do jogo, os ânimos aumentaram e o técnico do Benfica, Chema Rodríguez, acabou por ser expulso.

De destacar o acto de Gustavo Capdeville, guarda-redes do Benfica que joga com o nome de Alfredo Quintana (antigo guarda-redes do FC Porto que faleceu em 2021, devido a uma paragem cardio-respiratória) nas costas, e que no final da partida fez questão de ir cumprimentar a filha de Quintana, presente nas bancadas.

Com a vitória do FC Porto, os “dragões” igualaram o Benfica na tabela classificativa, tendo agora ambos 22 pontos.

Quem aproveitou a derrota do Benfica foi o Sporting, que recebeu e venceu o Póvoa Andebol Clube por 32-22.

O início de jogo ainda foi equilibrado, estando a partida empatada aos 20 minutos (9-9), mas os “leões” construíram gradualmente uma vantagem que lhes permitiu vencer com algum conforto.

Assim, o Sporting alcançou os 24 pontos no campeonato, tendo agora mais dois do que ambos os seus principais rivais.