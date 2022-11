Pedro Pedrosa - o empreendedor de Ferraria de São João

Neste episódio vamos até ao coração da serra da Lousã, até ao concelho de Penela, para conhecer a aldeia de Ferraria de São João. Foi lá que Pedro Pedrosa, um engenheiro nascido em Leiria, formado em Lisboa, e um verdadeiro cidadão do mundo, escolheu viver. Foi lá que construiu casa própria a partir de um palheiro em ruínas e foi lá que criou uma acolhedora unidade de turismo rural que foi, também, o primeiro bike-hotel do país.

Pedro Pedrosa esteve também muito envolvido na criação de uma associação de moradores, a mesma que criou uma zona de protecção à aldeia, arrancando árvores e plantando outras, para tentar impedir a repetição do susto que todos viveram no incêndio de Junho de 2017. Hoje em dia Pedro Pedrosa convida toda a gente a experimentar como é a vida numa aldeia.

A plataforma Rostos da Aldeia é um projecto da jornalista Luísa Pinto, do blogger Filipe Morato Gomes, do videógrafo Tiago Cerveira e do compositor Daniel Pereira Cristo.

O podcast está disponível na Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e nas restantes plataformas.

A plataforma Rostos da Aldeia é um projecto da jornalista Luísa Pinto, do blogger Filipe Morato Gomes, do videógrafo Tiago Cerveira e do compositor Daniel Pereira Cristo. A locução é da Sónia Borges.