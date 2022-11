Abel Ferreira eleito o melhor treinador do Brasileirão

Abel Ferreira, que recentemente levou o Palmeiras à conquista do título de campeão brasileiro, foi eleito o melhor treinador do Brasileirão, anunciou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Numa nota divulgada na quinta-feira, o organismo destaca que o clube de São Paulo dominou as escolhas do Brasileirão, feitas por jornalistas, “capitães” e treinadores, com seis jogadores na equipa ideal, e vitórias nas categorias de craque (Gustavo Scarpa), revelação (Endrick) e técnico do ano.

Em 2 de Novembro, o Palmeiras sagrou-se campeão brasileiro de futebol pela 11.ª vez, reforçando a liderança do ranking do Brasileirão, com mais três títulos do que o Santos.

Abel Ferreira, de 43 anos, conquistou o sexto título ao serviço do Palmeiras, num ano em que já tinha vencido uma Supertaça sul-americana e um campeonato estadual paulista, volvidas duas edições da Taça Libertadores (2020 e 2021) e uma Taça do Brasil (2020).

No comando do “verdão” há dois anos, o ex-defesa foi o terceiro treinador português a ser campeão nacional na América do Sul, ladeando Jorge Jesus, triunfador com o Flamengo (2019), e Renato Paiva, ao serviço dos equatorianos do Independiente del Valle (2021).