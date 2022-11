Urgências mais calmas, mas repete-se apelo para que casos menos graves não vão aos hospitais

Site do Serviço Nacional da Saúde indicava, esta manhã, tempos médios de espera de atendimento para pessoas com pulseira verde (pouco urgente) entre uma e três horas nos hospitais do país

Depois de dois dias muito complicados nas urgências do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, com relatos de doentes que esperaram mais de 24 horas para serem atendidos, a situação regressou à normalidade na manhã desta terça-feira. A confirmação foi feita aos jornalistas pelo director do serviço, João Gouveia, que passou a noite a trabalhar. A situação era idêntica nos principais hospitais do país.