Vila Nova de Poiares vai dar árvores para os habitantes plantarem florestas

A Câmara de Vila Nova de Poiares lançou uma nova edição do programa “A Nossa Floresta”, em que disponibiliza árvores de espécies autóctones para incentivar munícipes a criarem uma floresta mais diversificada no concelho.

Todos os proprietários ou arrendatários de parcelas no concelho de Vila Nova de Poiares, com direitos sobre os terrenos florestais a plantar, podem candidatar-se ao programa. A candidatura não tem qualquer custo para os participantes e é possível pedir até um máximo de 300 plantas no âmbito do programa.

As árvores terão de ser plantadas até Fevereiro de 2023.

O programa procura “incentivar os proprietários florestais a criarem uma floresta mais resiliente e mais diversificada”.

“Este projecto assume um carácter fundamental para diversificar o nosso espaço florestal e combater a predominante monocultura das espécies. Apesar da importância que o rendimento deste tipo de floresta tem para os seus proprietários, é crucial que consigamos diversificar as espécies, de forma equilibrada, com a perspectiva de criar maior diversidade e consequentemente maior sustentabilidade ambiental e económica, ao mesmo tempo em que se acrescenta resiliência a toda a área florestal”, salientou o presidente da câmara, João Miguel Henriques, citado na nota de imprensa.