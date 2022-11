Inter de Milão arrasa e ultrapassa Roma

Com a Roma de José Mourinho a deixar escapar o triunfo nos instantes finais na deslocação ao terreno do Sassuolo (1-1), a 14.ª jornada da Serie A italiana, confortavelmente liderada pelo Nápoles, registou a aproximação do Inter de Milão ao rival e vice-líder AC Milan.

O próximo adversário do FC Porto nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões aproveitou o empate da Roma e a derrota da Atalanta para ascender ao quarto posto, em igualdade pontual com a Lazio, que esta quinta-feira acerta o calendário na recepção ao Monza.

O Inter goleou o Bolonha por 6-1, fechando as contas a 15 minutos do fim, depois de ter sido forçado a operar uma reviravolta: Charalampos Lykogiannis (22') marcou para os visitantes, que viram Dzeko igualar (26') e o Inter dar a volta com mais dois golos antes do intervalo: Federico Dimarco (36') e Lautaro Martínez (42'). Dimarco bisaria no reatamento (48'), tendo Çalhanoglu elevado para 5-1 de penálti (59'), antes de Gosens (76') estabelecer o resultado final.

O Bolonha seria ultrapassado pela Fiorentina, adversário do Sp. Braga na Liga Conferência, que ascendeu ao décimo posto ao bater a Salernitana (2-1), tendo vencido o terceiro jogo consecutivo.