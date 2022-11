Manteigas torna-se a capital da fotografia de paisagem: “momentos de rara e fugaz beleza”

A paisagem perfeita existe? Não. Mas há mais revelações no Imaginature, festival de fotografia de paisagem de Manteigas, dias 19 e 20. Com passeios, oradores e prémios para os melhores fotógrafos.

Há uma boa razão, pelo menos uma, para que o Festival de Fotografia de Paisagem — Imaginature aconteça nesta altura do ano (desta vez nos dias 19 e 20 de Novembro). A organização do evento, na sua oitava edição, considera o Outono “a época certa” para os amantes de fotografia e de natureza visitarem a região da Serra da Estrela, “pintada de dourado”.

É neste cenário que se debate o tema Paisagem Perfeita ("A perfeição está na paisagem ou na imaginação de quem a retrata?”) e para isso o Imaginature conta com a perspectiva de três fotógrafos portugueses (Gonçalo Duarte Pacheco, Paulo Rocha e Ruben Vicente), de três espanhóis (César Llaneza, Egoitz Icaza e Néstor Rodan) e da ilustradora Luísa Ferreira Nunes — há sempre um convidado que é uma espécie de intruso no mundo da fotografia e que contribui com uma visão diferenciadora —, isto para além de uma plateia ecléctica composta por “pessoas que se interessam por fotografia”, amadores ou mais profissionais, como explicou à Fugas Luis Afonso, programador do Imaginature e também ele fotógrafo (orador das três primeiras edições deste festival) e formador no projecto Primeira Luz.

Foto "A perfeição está na paisagem ou na imaginação de quem a retrata?" Gonçalo Duarte Pacheco

“Nos últimos anos, o Imaginature passou a estar mais direccionado para a fotografia de paisagem. E Manteigas passou a ser a capital deste estilo fotográfico em Portugal”, explica. “É um dos estilos mais populares. Permite a criação de uma ligação ao meio em que vivemos, ajudando igualmente na sua promoção como destino turístico e na consciencialização da importância da preservação dos territórios e da sua cultura, uma tendência iniciada pelos grandes fotógrafos naturalistas do século passado.”

O tema deste ano, que é também uma matriz que os oradores são convidados a seguir, é “um tema actual”, explica a organização. “Pede ao fotógrafo de paisagem que, tal como lembrava Man Ray, esqueça a perfeição e fotografe a sua ‘imaginação, os seus desejos e os seus sonhos'”, lança o Imaginature, organizado pelo Município de Manteigas.

Foto O mundo "é imperfeito por natureza" Paulo Rocha

“O pilar essencial da fotografia de paisagem nunca pode ser a perfeição, nem muito menos o retrato dessa perfeição, pois ela só existe na consciência de cada um de nós. O acto de fotografar paisagem deve ser entendido como um longo caminho de captação de momentos de rara e fugaz beleza, num mundo caótico, desordenado e em constante transformação. Um mundo que é imperfeito por natureza.”

Como vem sendo habitual, a inscrição para as apresentações é gratuita, assim como também para os três passeios fotográficos promovidos pelas marcas de equipamento fotográfico presentes no evento (Canon, com Nestor Rodin, Fuji, orientado por Luis Afonso, e OMSystem, na companhia de Egoitz Icaza), que acontecem em simultâneo no sábado, entre as 7h e as 10h.

Para a tarde de domingo está agendada a entrega dos prémios para as melhores imagens do 36.º Concurso de Fotografia de Manteigas — o mais antigo concurso de fotografia português em actividade e sem interrupção — e apresentação do Fotógrafo de Paisagem do Ano.