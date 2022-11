Sp. Braga defronta Fiorentina na Liga Conferência

O Sp. Braga irá enfrentar a Fiorentina (Itália) no play-off de acesso aos oitavos-de-final da Liga Conferência. Os jogos desta eliminatória (jogada a duas mãos) ocorrerão a 16 e a 23 de Fevereiro.

Tendo em conta os possíveis adversários dos bracarenses, este seria um dos adversários menos desejáveis, apesar de a Fiorentina estar a realizar uma campanha mediana no campeonato italiano, estando actualmente na 11ª posição ao fim de 13 jogos.

No sorteio realizado esta segunda-feira em Nyon estavam os segundos classificados da fase de grupos da Liga Conferência e os terceiros classificados da fase de grupos da Liga Europa (onde se incluía o Sp. Braga).

Resultados do sorteio:

Qarabag – Gent

Trabzonspor – Basileia

Lazio – Cluj

Bodo/Glimt – Lech Poznan

Braga – Fiorentina

AEK Larnaca – Dnipro

Sheriff Tiraspol – Partizan

Ludogorets – Anderlecht

Como se joga?

Tal como na temporada passada, a regra dos golos fora como factor de desempate já não existe. Se, no final dos dois jogos, persistir o empate, a eliminatória será decidida no prolongamento e, se necessário, no desempate por grandes penalidades.