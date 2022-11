Quando estarmos Desconectados é respirar liberdade incondicional

Começou com um single, no Verão de 2020, que já anunciava ao que vinha. Chamava-se Desconectados e num rock bem cadenciado apontava o dedo à ilusão de estar ligado a tudo quando muitas vezes se está desligado do mundo: “Desconectados seguem sem medo/ Pensam que o mundo está na ponta do seu dedo/ Não vão sair destas quatro paredes/ É só conforto nesta ligação às redes/ Quem vê de fora não sabe nada/ É tudo tanga essa geração passada/ Traço o futuro na madrugada/ Só mais um enter até já não sentir nada/ Devagarinho já fiz tudo e não fiz nada.” Pedro Vidal, ao micro, fazia-se rodear nesse vídeo (gravado no Coliseu de Lisboa) por vários músicos com quem foi tocando ao longo dos anos, dos Blind Zero a Jorge Palma, passando pelos WrayGunn. E foi do tema que nasceu o nome do grupo deste primeiro projecto a solo do guitarrista, e actual director musical de Jorge Palma, Pedro Vidal, com Eurico Amorim nas teclas, Miguel Barros no baixo e Bruno Oliveira na bateria.