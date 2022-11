Dom Ruinart é luxo, é ciência portuguesa e uma coreografia quase perfeita

Comecemos com uma adivinha. Onde está a diferença entre um vinho icónico francês e outro vinho icónico produzido em qualquer parte do mundo? Na qualidade? Não. Se são icónicos, a qualidade é um axioma. A diferença está na narrativa construída para o lançamento do vinho. Se é certo que qualquer lançamento de vinhos premium é um momento cuidado em qualquer país, ninguém faz isso tão bem como as grandes casas francesas.