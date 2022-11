Wine in Azores: vinhos de todo o país, estrelas Michelin e música em São Miguel

São Miguel recebe este fim-de-semana o Wine in Azores, um grande evento que reúne centenas de produtores, com mais de mil vinhos em prova, chefs estrelados e música ao vivo.

Este fim-de-semana, todos os caminhos no arquipélago dos Açores vão dar a São Miguel. Arranca esta sexta-feira e só termina no domingo. O Wine in Azores reúne centenas de produtores de vinho nacionais e oito chefs de cozinha — dois deles com estrela Michelin — que vão confeccionar comida ao fogo em potes de ferro, conta com música ao vivo e premiará os melhores vinhos nos concursos Best Wine in Azores (vinho) e Design Awards (imagem).

A Gorgeous Azores, promotora deste festival enogastronómico, afirma, em comunicado, que este “é o maior evento empresarial nas ilhas portuguesas”. Decorrerá no Parque de Exposições, na Ribeira Grande, onde são esperadas “mais de 20 mil pessoas, entre profissionais e apaixonados pelas coisas boas da vida, como o vinho e a comida”, refere-se no mesmo texto.

Em prova vão estar mais de mil vinhos nacionais, de todas as regiões vitivinícolas, com destaque, como é natural, para as referências nascidas nas vinhas açorianas. O recinto abre às 18h desta sexta-feira, 4 de Novembro, e as provas decorrerão até às 22h. No sábado e no domingo, as portas do Wine in Azores abrem às 15h, com as provas a decorrer até às 21h. Depois dessa hora, a zona de restauração e a venda de vinhos continuará a funcionar até às 24h, com música ao vivo e show cooking pelos chefs convidados.

São eles António Carvalho (Brasão – Felgueiras), António Vieira (Wish – Porto), Cláudio Pontes (São Miguel), José Júlio Vintém (Tombalobos – Portalegre), Paulo Mota (Saca-Rolhas – Ponta Delgada), Renato Cunha (Ferrugem – Vila Nova de Famalicão) e os dois “estrelados" Diogo Rocha (Mesa de Lemos – Viseu) e António Loureiro (A Cozinha – Guimarães).

Os oito chefs vão cozinhar ao ar livre, com fogo de chão e caldeirões de ferro, sendo esta a grande novidade deste Wine in Azores. Será “um exercício gastronómico informal, interactivo e de partilha, em que os chefs cozinham juntos, mostrando a sua versatilidade gastronómica, com pratos de conforto e que fazem parte do imaginário rural, resultando em iguarias de aspecto popular e sabor absolutamente sofisticado”, destaca Renato Cunha, citado no comunicado enviado pela Gorgeous Azores às redacções.

Um exercício que também é solidário, já que por cada dose servida (no valor de seis euros), um euro reverterá para uma associação humanitária de São Miguel. A degustação tem hora marcada entre as 19h e as 24h.

“A gastronomia e os vinhos andam de mão dada, pelo que para nós é sempre muito importante ter bons chefs no Wine in Azores. Ter chefs com Estrela Michelin como o António Loureiro ou o Diogo Rocha, que ano após ano fazem questão de marcar presença no nosso evento, de trabalhar com produtos açorianos, enche-nos de orgulho e motiva-nos para querermos sempre mais e melhor”, refere Joaquim Coutinho Costa, da Gorgeous Azores, citado no comunicado enviado às redacções.

A animação musical ficará a cargo da banda Oceanus esta sexta-feira, dos UZOHMS da ilha Terceira e dos Acoustics no sábado e de Manuel Moniz no domingo.

Os concursos Best Wine in Azores e Design Awards são organizados pelo grupo Cegos por Provas e pela revista Paixão pelo Vinho, respectivamente. No Best Wine in Azores, os vinhos concorrem em cinco categorias: Melhor Espumante, Melhor Branco (premeia os três melhores), Melhor Rosé, Melhor Tinto (premeia os três melhores), Melhor Fortificado/Naturalmente Doce. O júri é composto por escanções, enólogos, produtores e provadores convidados e os vencedores do primeiro serão conhecidos no sábado.

O Wine in Azores Design Awards avaliará a imagem de mais de 1000 referências e entregará o prémio Best Design, um segundo e um terceiro prémios e ainda duas menções honrosas. Os vencedores deste concurso serão divulgados no domingo.

O ingresso no recinto custa 5 euros. Os bilhetes para o Wine in Azores estão disponíveis na BOL e também podem ser adquiridos à entrada do evento.