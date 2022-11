A ansiedade e o prazer de assistir ao fim do mundo

O cenário é-nos familiar. O casal de velhinhos barrigudos e branquelas que põem diligentemente protector solar um ao outro para não ficarem tipo camarão, pais com crianças mimadas que ocupam demasiado espaço na praia com demasiados brinquedos (de plástico), grupos de amigos a jogarem cartas ou a lerem livros, o casal hipster com o cão e tupperwares (de plástico) com fruta variada, os veraneantes a solo que ouvem música, fazem palavras cruzadas, passam os olhos por revistas ou aproveitam para dormitar.