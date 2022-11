Drone Awards: quando o mundo parece pequeno

O mundo parece pequeno quando visto a partir do céu. Os flamingos do iraniano Mehdi Mohebipour parecem miniaturas feitas de borracha, os trabalhadores dos arrozais de Dhamrai, no Bangladesh, parecem formigas a formar longos carreiros. As imagens do mundo que os Drone Awards trazem até ao teu ecrã, na edição de 2022, podiam ter sido tiradas sobre um tapete infantil e toda a acção nelas descrita poderia ser não mais do que uma brincadeira de crianças. A abstracção e as múltiplas leituras sobre dimensões e perspectivas patentes nas imagens baralham e seduzem quem as vê. E quem, naturalmente, as tira.

A fotografia vencedora, intitulada Big Bang, descreve o interior de um vulcão, na Islândia. "Essa fotografia foi seleccionada entre milhares submetidas por 2624 participantes de 116 países", pode ler-se no comunicado dirigido ao P3. As fotografias vencedoras encontram-se presentemente, e até dia 20 de Novembro, em exposição no Museu de História Natural Accademia dei Fisiocritici, em Siena, Itália. O total das imagens distinguidas pelo concurso podem ser vistas aqui.