Festa, lágrimas e gritos. A noite de eleições presidenciais no Brasil em imagens

Gritos de tristeza ou gritos de felicidade. Lágrimas de frustração ou lágrimas de alívio. Foram estas as reacções do povo brasileiro depois de conhecidos os resultados da segunda volta das eleições para a presidência do Brasil.

Na noite deste domingo, o povo saiu e viu Luiz Inácio Lula da Silva a ser eleito Presidente do Brasil, com 50,9% dos votos, derrotando Jair Bolsonaro, que obteve 49,1%.

O candidato do Partido dos Trabalhadores, de 77 anos, obteve mais de 60,3 milhões de votos (50,9% do total), com uma vantagem superior a 2,1 milhões face a Bolsonaro (extrema-direita), que conseguiu 58,2 milhões (49,1%).

Lula da Silva, que já cumpriu dois mandatos entre 2003 e 2011, regressa agora ao Palácio do Planalto para governar um país dividido.

