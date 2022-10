Outono em Ierevan

É verdade: o teu nome nada tinha de islâmico. Não evocava nenhum profeta nem qualquer seu augustíssimo familiar. E não te cansavas de te dizeres persa, descendente de Ciro, de Dario. A tua casa, mais do que em Yazd, Isfahan, Shiraz, Ormuz, Mashadd ou Qom, está em Pársagada, em Persépolis. Ou onde ainda arde o fogo de Zaratustra. Retomavas com ênfase: o Islão veio depois, muito, muito depois. Desse facto fez Naipaul, aliás, um dos temas de Beyond belief.