Hotéis e jardim “seis em um” farão de Santar uma das vilas mais bonitas de Portugal

Era um desejo antigo. Recuperar a Casa do Soito, um edifício do século XVIII que fica junto ao Paço dos Cunhas de Santar, e criar ali algo que acrescentasse valor à oferta da Global Wines. O grupo, o maior player do sector no Dão e detentor na região das marcas Cabriz e Casa de Santar, encontrou “o parceiro certo” num empresário francês do segmento de luxo, com raízes no concelho de Nelas, e com quem a Global Wines fechará sociedade nos próximos dias.

A perspectiva é que o hotel, que estará ligado ao vinho e ditará o lançamento de uma nova marca, Casa do Soito, esteja pronto “daqui a dois anos”. “Já escolhemos o gabinete de arquitectura, a Artspazios [de Viseu], que já está a elaborar o projecto. O que queremos fazer é algo intimista, sofisticado q.b. Terá meia dúzia de apartamentos tipo estúdio e serviços, excepto restauração, que já existe aqui no Paço dos Cunhas [de Santar]”, revelou ao Terroir o administrador da Global Wines Vítor Castanheira.

O edifício histórico, classificado como património de interesse municipal, é do grupo, que prevê que as obras de reabilitação e construção custem “1,5 milhões de euros”. Tem um jardim com um enorme acipreste, que conta mais de 350 anos, e várias “namoradeiras” — bancos tradicionais revestidos a azulejos. Na fachada, perdura o brasão da família Coelho do Amaral, que ordenou a sua construção.

Outro investimento que a Global Wines tem na calha na área do enoturismo é o novo centro de visitas, que nascerá junto à adega da Casa de Santar. Está em fase de consulta a diferentes gabinetes de arquitectura. “Abrindo o nosso hotel e o hotel do grupo Valverde precisaremos de condições para recebermos as pessoas”, justifica Vítor Castanheira.

O grupo, cuja direcção de enologia está entregue a Osvaldo Amado, tem vindo a criar essas condições há já algum tempo, nomeadamente com o lançamento em 2021 de uma unidade de negócio dedicada aos vinhos “de terroir” — Casa de Santar e Vinha do Contador, no Dão, Quinta do Encontro, na Bairrada, e Vinha de Saturno, no Alto Alentejo — e ao enoturismo, a 1990 Premium Wines.

“Acreditamos que Santar nos próximos cinco, seis anos, será uma das vilas mais charmant de Portugal”, partilha Marisol Benites. Segundo a gestora da 1990 Premium Wines, as “WineX” já apontam para isso. Mesmo sem um centro de visitas moderno, os visitantes têm já um conjunto de experiências exclusivas à sua espera em Santar, das provas de vinhos e espumantes com visita às adegas aos passeios de jipe nas vinhas, passando por um luxuoso piquenique beirão, com assinatura do chef Henrique Ferreira, à sombra do sobreiro centenário da Casa de Santar. Com preços que vão dos 20 aos 130 euros por pessoa. “Queremos que levem boas memórias, que sejam bons embaixadores e que voltem.”

Hotel na vila jardim já em Abril

Inserido no Santar Vila Jardim, que nasceu no final de 2019 de um desafio que a família Vasconcellos e Souza lançou aos proprietários de jardins e imóveis vizinhos da Casa dos Condes de Santar e Magalhães para derrubarem muros e erguerem um projecto de visita a seis jardins históricos (experiências entre os 15 e os 60 euros e outras tailor-made), surgirá no próximo ano o hotel de luxo Valverde Santar. Iniciativa de uma sociedade do grupo Valverde com a Casa dos Condes de Santar e Magalhães e Santar Vila Jardim.

A construção já vai avançada, testemunhou no local o Terroir, ainda assim há um atraso em relação ao que chegou a estar previsto. O hotel boutique de luxo, na Casa das Fidalgas, um solar do século XVII e antiga residência de D. Miguel de Bragança, Duque de Viseu, deveria estar a abrir agora, neste Outono, mas fonte do grupo Valverde explica que isso deverá, afinal, acontecer em Abril.

O hotel terá 21 quartos, um spa com piscina interior — o grupo está ainda a fechar a marca que explorará o espaço —, piscina exterior e um restaurante aberto ao público em geral e que promete fazer um trabalho diferenciado na área dos vinhos. O conceito do Valverde Santar terá como foco o bem-estar e a comunhão com a natureza. E essa parte está facilitada, uma vez que o hotel faz parte da uma das propriedades que “cederam” o seu jardim para a experiência que o arquitecto paisagista Fernando Caruncho ajudou a criar.

É no Jardim das Fidalgas que fica a fotogénica vinha ondulante e o belvedere que oferece vistas sobre toda a Santar Vila Jardim. Noutro jardim deste projecto, o Jardim Magnólia, há outra vinha emoldurada por uma sebe de buxo. Essa separação de outras culturas agrícolas com vinha e vice-versa era uma característica destes jardins no passado. “Fernando Caruncho recriou isso de forma mais contemporânea. Foi um desafio para o arquitecto, porque até então ele só fazia jardins contemporâneos”, conta-nos a guia Susana Sousa. Perto, nos antigos estábulos dos Condes de Santar e Magalhães, fica a adega onde são feitos os vinhos Santar Vila Jardim — não confundir com a marca Casa de Santar, que de facto já foi da família mas está desde 2006 no portefólio da Global Wines —​, que naturalmente estarão presentes na carta do futuro restaurante.

Para além de os hóspedes poderem explorar a Santar Vila Jardim, haverá outras experiências para lá das fronteiras deste jardim “seis em um”.

O hotel representa um investimento de 10 milhões de euros e o projecto de reabilitação da Casa das Fidalgas é do gabinete de arquitectura e design de interiores Bastir (Valverde Hotel Lisboa, Vidago Palace e Bairro Alto Hotel), do Porto, que fez por respeitar a traça histórica do edifício.