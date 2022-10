O adeus a Adriano Moreira nos Jerónimos

CDS em peso, algum PSD, Marcelo, Cavaco e Manuela Eanes estiveram na missa de despedida do antigo líder do CDS.

Dos antigos líderes do CDS vivos só faltou Paulo Portas, que tinha ido na véspera homenagear Adriano Moreira — que morreu no passado domingo – ao Mosteiro dos Jerónimos. Nuno Melo, o actual líder, foi à missa de despedida do antigo presidente do partido, como Manuel Monteiro, Ribeiro e Castro, Assunção Cristas e Francisco Rodrigues dos Santos.

Só Assunção Cristas, convidada a recordar por um jornalista uma memória pessoal de Adriano Moreira, lembrou o Congresso do CDS de 2018 quando um já muito idoso ex-ministro do Ultramar aceitou participar na homenagem que lhe fizeram num dia gelado e chuvoso. E isso, segundo Cristas, mostra “a fibra, o carácter e a imensa coerência do professor Adriano Moreira”, que foi “uma presença no CDS até ao último dia da sua vida”.

Diogo Feio, Telmo Correia, Anacoreta Correia, Pedro Morais Soares, foram outros centristas a participar na missa. Também Fernando Seara, que foi secretário-geral do CDS quando Adriano Moreira era presidente do partido, esteve presente.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, chegou 15 minutos antes da hora da missa de corpo presente e não falou – contra aquilo que é o seu hábito – nem à entrada nem à saída. O antigo Presidente Cavaco Silva veio de mão dada com a mulher e Manuela Eanes chegou sozinha, sem o marido, e foi saudada pela “delegação” do PS presente – o líder parlamentar Eurico Brilhante Dias, Alexandra Leitão e Pedro Delgado Alves – que estiveram no velório mas não participaram na missa. A direcção do grupo parlamentar foi também, naturalmente, dar as condolências a uma camarada sua, Isabel Moreira, filha de Adriano Moreira.

A antiga líder do PSD Manuela Ferreira Leite esteve presente, como o ex-ministro Pedro Roseta, participaram na missa. O almirante Gouveia e Melo não ficou para a missa mas foi aos Jerónimos homenagear Adriano Moreira, que diz ter sido uma figura fundamental para a Marinha, por ter sido professor de muitos dos seus membros. O Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, Silva Ribeiro, também esteve na missa de corpo presente.

Um grande número de professores e antigos alunos do Instituto de Ciências Sociais e Políticas quis despedir-se do antigo professor, entre eles o politólogo José Manuel Meirinho.

Depois da missa, seguiu-se o funeral, privado, reservado à família. Quando o corpo de Adriano Moreira entra no carro funerário que o vai levar àquela que se costuma chamar “última morada”, mulher, filhos e netos olham. Isabel Mayer, mulher de Adriano Moreira, mantém-se firme. Alguns filhos e netos – nomeadamente a deputada do PS Isabel Moreira – não contêm as lágrimas.