Alojamento de estudantes: menos quartos e cada vez mais caros

O número de quartos para estudantes do ensino superior disponíveis no mercado privado de arrendamento continua a diminuir. Desde o início do ano lectivo, o número de anúncios caiu 30%. O preço médio de cada unidade de alojamento também não tem parado de subir e já está perto dos 400 euros para quem estuda em Lisboa.

Os dados são disponibilizados ao PÚBLICO pela Alfredo Real Estate Analytics, start-up portuguesa que é responsável desde há dois anos pelo Observatório do Alojamento Estudantil, publicado no site da Direcção-Geral do Ensino Superior. Foi esta mesma empresa que, no início de Setembro, disponibilizou os números que permitiram perceber a existência de uma quebra de 80% no número de quartos disponíveis no mercado privado e um aumento de 10% nos preços dos mesmos, face ao ano anterior.

Desde então, o número de quartos disponíveis no mercado de arrendamento privado não tem parado de diminuir. Neste momento há apenas 2036 unidades disponíveis no mercado privado, uma quebra de 30% face ao início do ano lectivo.

Mais de metade destes quartos está em Lisboa (1070, menos 252 do que em Setembro). Segue-se a cidade do Porto (474 anúncios disponíveis, uma diminuição de 85 em relação ao mês anterior). A Alfredo Real Estate Analytics recolha e trata dados a partir de mais de duas dezenas de plataformas como portais imobiliários e sites de agências do sector.

Os números do Observatório do Alojamento Estudantil mostram que, não só o número de ofertas disponíveis continua a diminuir, como o preço médio de cada unidade continua a aumentar, seguindo a tendência do último ano. Em média, cada estudante nacional tem que desembolsar, neste momento, 310 euros para encontrar um quarto para viver junto da sua instituição de ensino superior. Isto significa um aumento de 5,4% em relação a Setembro.

Os preços nas duas principais cidades do país, onde os problemas de alojamento são maiores desde há vários anos, são superiores à média nacional. No Porto, o preço médio de um quarto chega aos 342 euros (mais 18 euros do que no mês passado), ao passo que em Lisboa se aproxima dos 400 euros (390 euros mensais em média).