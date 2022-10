Juízes do Constitucional já o disseram 23 vezes: houve atropelos de direitos durante a pandemia

A gestão da pandemia pelo Governo, autoridades dos Açores e até pela Direcção-Geral da Saúde foi feita com muitos atropelos à Constituição da República. Essa conclusão fica clara no último relatório do Tribunal Constitucional sobre a análise de processos relacionados com a gestão política da covid-19: dos 32 processos analisados, foram declaradas inconstitucionalidades em 23. Ou seja, apenas em nove casos a Lei Fundamental não foi violada.